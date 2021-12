O Bahia é o time que mais jogou no ano no futebol Brasileiro. O Tricolor completou 70 jogos no último domingo, 11, no empate com o Vitória no clássico Ba-Vi. Nesta temporada, o Esquadrão venceu 30 jogos, perdeu 21 e empatou 19. São 90 gols a favor contra 61 sofridos.

Ao todo, foram cinco competições oficiais na temporada (Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro). Dos 30 resultados positivos neste ano, 20 foram com o tricolor como mandante, com 60 gols marcados. A nação tricolor ocupa a oitava colocação no ranking de média de público do Campeonato Brasileiro, com 19.059 pagantes.

O meia Zé Rafael é o jogador que mais atuou pelo Bahia no ano, com 64 partidas, superando times como Flamengo. Gregore (59), Léo (57), Lucas Fonseca (57) e Vinicius (56) - artilheiro, com 12 gols, e maior garçom, com 11 assistências - vêm logo atrás.

