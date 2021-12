Bahia é o melhor nordestino em lista de clubes da IFHSS

O Bahia aparece como o melhor time nordestino entre os presentes na lista de dezmebro de 2012 do ranking mundial de clubes feita pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFHSS, a sigla em inglês).

O ranking leva em consideração os resultados em partidas oficiais, nacionais e internacionais, entre os dias 1º de dezembro de 2011 e 30 de novembro de 2012. O Bahia aparece na 245ª posição, com 82 pontos, superando os rivais nordestinos do Náutico (358º) e do Sport (410°).

Entre os times brasileiros, o melhor colocado é o Corinthians, que aparece em 8º. A liderança geral é do Barcelona, seguidos pelo Atlético de Madrid (ESP, 2º), Boca Juniors (ARG, 3º), Chelsea (ING, 4º), Bayer de Munique (ALE, 5º), Universidade do Chile (CHI, 6º) e Real Madrid (ESP, 7º).

Completam a lista de brasileiros (15º), Fluminense (16º), São Paulo (36º), Grêmio (47º), Vasco (52º), Internacional (56º), Flamengo (95º), Palmeiras (99º), Coritiba (125º), Atlético Mineiro (152º), Botafogo (183º), Atlético Goianiense (228º), Cruzeiro (272º), Portuguesa (358º), Ponte Preta (396º) e Figueirense (431º).



