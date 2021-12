O Bahia fez uma das piores partidas da Série B, nesta terça-feira, 31, na Fonte Nova, e ficou no 0 a 0 com o Náutico. O resultado ruim pode ser colocado na conta do técnico Doriva, que mexeu de forma errada na equipe e destruiu o jogo do Esquadrão na etapa final.

Tiago Lemos Bahia e Náutico empatam sem gols na Fonte Nova

Com o resultado, o Bahia é o sétimo colocado da Segundona, com oito pontos. Na próxima sexta, 3, também na Fonte, o tricolor encara o Paysandu.

O jogo

Antes de a bola rolar, uma mudança chamou atenção: Luisinho no lugar de Danilo Pires. Mesmo assim, o tricolor chegou bem com Juninho, que acertou três chutes na primeira etapa: um de falta e dois foguetes de longe. Todos foram defendidos por Júlio César. Renato Cajá teve boa chance, mas acertou a trave após driblar o goleiro.

Depois do intervalo, Doriva tirou Feijão, protetor da linha de defesa do Bahia, para colocar Danilo Pires. O meio-campista não pôde jogar aberto pela direita, onde rende bem, porque precisou Juninho na marcação. Com isso, pouco produziu na partida.

O Náutico começou a gostar do jogo e teve boas chances. Renan Oliveira exigiu ótima defesa de Marcelo Lomba em chute de fora. Já Rafael Coelho, livre na grande área, mandou longe.

Para piorar, Doriva colocou Zé Roberto no lugar de Renato Cajá, que estava cansado. A torcida não gostou e chamou o técnico tricolor de "burro".

Na última substituição, o treinador botou Henrique na vaga de Edigar Junio. Com quatro atacantes em campo e ninguém para servi-los, o Bahia ficou previsível e exagerou nos lançamentos.

Mesmo assim, Juninho acertou a trave em cobrança de falta e Luisinho perdeu dois gols de cabeça. Hernane, livre na área, fez a bola raspar a trave em chute rasteiro.

