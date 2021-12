Bahia e Lusa está confirmado; A TARDE fará lance a lance

Apesar do apagão que atingiu a Região Nordeste na tarde desta quarta-feira, 28, a assessoria da Arena Fonte Nova confirmou a realização da partida entre Bahia e Portuguesa, às 21h50.

A venda de ingressos para a partida também está acontecendo normalmente nas bilheterias do estádio. No jogo, válido pela partida de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana, o Bahia tem a vantagem de poder perder por até um gol.

A Portuguesa só garante a classificação caso vença por dois gols de diferença, ou, caso derrote o Bahia por um gol, que seja com placar superior a 3 a 2. Se a partida terminar 2 a 1 para a Lusa, a decisão vai para os pênaltis.

Quem não for ao estádio poderá acompanhar a partida pelo portal A TARDE, que fará o lance a lance da partida, além da galeria de fotos com os melhores momentos do jogo.

