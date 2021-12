Bahia e Juventude fazem final do Baianão Feminino neste sábado

O time feminino do Bahia entra em campo contra o Juventude para a disputa da grande final do Campeonato Baiano de 2019, neste sábado, 30, às 15h15, na Arena Fonte Nova. A entrada para a partida decisiva será 1 kg de alimento, que serão doados para a ação 'Natal sem Fome'. As tricolores venceram o primeiro jogo da final por 3 x 1, no domingo passado, 24.

Na fase de grupos, o Bahia liderou o Grupo C com sobras. Em quatro partidas, o tricolor somou 4 triunfos, marcou 10 gols e não sofreu nenhum. Pelo Grupo F, o Juventude chegou aos 7 pontos, com 2 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do interior balançou as redes 6 vezes e sofreu 3 gols.

Na fase do mata-mata, o tricolor atropelou o Ubaíra nas oitavas de final, aplicando uma goleada de 19 a 0. Nas quartas de final derrotou o Feira de Santana por 5 a 0, e na semifinal passou pelo Olímpia, por 2 a 0. Também sem sustos, o Juventude goleou o Poções por 5 a 0 pelas oitavas de final. Despachou o Queimadas aplicando 7 a 0, e na semifinal venceu a disputa contra o Jequié por 4 a 2.

Gadú

Com apenas 22 anos, a atacante do Bahia, Gadú, é o grande nome do Baianão. A artilheira da competição chegou aos 20 gols nos 8 jogos do tricolor. A atleta, na goleada por 19 a 0 diante do Ubaíra, balançou as redes em 9 oportunidades, disparando nas estatísticas.

No total, o Bahia marcou 39 gols, com uma média de 4,87 gols por jogo. E Gadú, com estes números, participou diretamente em 51% dos gols do tricolor na competição.

*Sob a supervisão do jornalista Vinícius Ribeiro

