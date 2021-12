Bahia e Jacuipense empatam na Copa Governador do Estado

O time Sub-20 do Bahia ficou no empate com o Jacuipense por 1 a 1, no último domingo, 2, em Serrinha, em jogo válido pela 2ª rodada da Copa Governador do Estado.

O Esquadrãozinho saiu na frente do placar, com um gol marcado pelo meia Rômulo. Mas nos minutos finais, o Leão do Sisal chegou à igualdade.

Com apenas um ponto em duas rodadas, o tricolor encarar a Catuense, em local e data a ser definido. Já o Jacuipense enfrentar o Galícia.

adblock ativo