Bahia e Jacuipense empatam na Copa Governador do Estado

Na preliminar de Bahia x Figueirense, em Pituaçu, no último domingo, 16, o time sub-23 do Esquadrão apenas empatou com o Jacuipense, na largada da Copa Estado, por 1 a 1.

O time treinado por Chiquinho de Assis contou com alguns dos jogadores do time principal, que estão recondicionando a forma física. Entre eles: o volante Victor Lemos, o lateral esquerdo Gerley, o lateral direito Gil Bahia, o zagueiro Dudu e o meia Caio César.

Este último, inclusive, foi o autor do gol tricolor no jogo. Nadson, atacante com passagem por Bahia e Vitória, marcou o gol de empate da Jacupa.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Feirense no domingo (23), fora de casa. Já o Jacuipense recebe o Atlético, sábado, 22.



adblock ativo