Bahia e Grêmio fazem 1º duelo das quartas de final da Copa do Brasil

Até a parada da Copa América, o Bahia foi a grande sensação do futebol nacional. Elogiado por todo o Brasil, o Tricolor agora tem o desafio de não deixar a bola cair. E nesta quarta-feira, 10, às 19h15, o desafio já é grande: encara r o Grêmio, na arena do adversário.

A equipe de Roger Machado já vai ter à disposição os dois reforços mais recentemente apresentados: o zagueiro Juninho e o meia Guerra. No entanto, é improvável que um dos dois seja titular. A dupla de zaga do Esquadrão deve ser formada por Jackson e Lucas Fonseca, que já vinham treinando no Fazendão desde a lesão de Ernando.

O Grêmio, por sua vez, deve ter em campo uma das últimas aparições de Everton Cebolinha pelo time. O atacante, destaque da Seleção Brasileira na Copa América, tem propostas da Inglaterra e da Alemanha. Por outro lado, o volante Maicon e o atacante Diego Tardelli são dúvidas para o jogo, já que não participaram inteiramente do último treino.

Em Porto Alegre, o goleiro Douglas exaltou as contratações tricolores e destacou o crescimento que a equipe pretende ter nesta segunda metade de temporada. “O Bahia está cada vez mais forte pelas peças e pela união desse grupo”, analisou.

Outros confrontos

Além do duelo entre Grêmio e Bahia, a noite desta quarta reserva mais dois grandes confrontos pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Às 21h30, a bola rola para Athletico-PR e Flamengo na Arena da Baixada, em um duelo de rubro-negros que promete fortes emoções em Curitiba.

Do lado do Furacão, o técnico Tiago Nunes terá uma grande baixa para a partida. O lateral-esquerdo Renan Lodi, um dos principais destaques da equipe, foi vendido para o Atlético de Madri e será substituído por Márcio Azevedo.

Já o Mengão vive situação oposta. A partida na capital paranaense marcará as estreias do treinador português Jorge Jesus no comando do time e também do experiente lateral-direito Rafinha, que estava atuando na Alemanha. O jogo de volta será na próxima quarta, 17.

