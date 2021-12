O Bahia perdeu para o Sport por 4 a 1 na noite de quarta-feira, 26, na Ilha do Retiro, e deu adeus à Copa Sul-Americana. O Sport abriu o marcador, o tricolor chegou a empatar - o que lhe daria a vaga -, mas levou três gols com falhas da defesa e está eliminado da competição.

Bruno Porciuncula Bahia é goleado pelo Sport e está fora da Sul-Americana

O Bahia agora volta suas atenções exclusivamente para a Série B, onde enfrenta o Mogi Mirim no sábado, 29, às 21h, no estádio Romildo Ferreira. A equipe baiana, que está em quinto na classificação, precisa do triunfo para voltar ao G-4.

Douglas salva

O jogo foi lento no primeiro tempo. O Sport tocava a bola e aproveitava o lado esquerdo do Bahia, enquanto o tricolor tentava atacar só com chutão.

Aos 4 minutos, o Bahia quase abre o marcador. Gustavo Blanco roubou a bola e abriu para Alexandro, que cortou o zagueiro do Sport e mandou no gol, mas bola foi para fora.

Douglas Pires salvou o tricolor em três oportunidades. Na primeira, aos 8, Ferrugem invadiu a área pela esquerda e chutou uma bomba em cima do goleiro tricolor.

Dois minutos depois, Diego Souza cruzou na área, Robson cortou errado e colocou a bola na cabeça de André, que acertou forte para grande defesa de Douglas.

E, aos 41, Diego Souza invadiu a área e ficou cara a cara com o goleiro, que fechou o ângulo e defendeu novamente.

Bahia vacila

O Sport abriu o marcador logo aos 5 minutos da etapa final. Diego Souza cobrou falta na área, Rithely subiu mais que a zaga e cabeceou para o gol, sem chances para Douglas.

Aos 11, Maikon Leite cortou zagueiro do Bahia e chutou uma bomba com direção certa ao gol, mas a bola explodiu em cima de Diego Souza, que impediu o gol do companheiro. O Bahia poderia ter empatado aos 19. Souza cruzou rasteiro para trás e Máxi bateu de primeira, mas pela linha de fundo.

Aos 25 minutos, o Bahia empatou. Tiago Real tocou de cabeça para Maxi dentro da área, que escapou do zagueiro e bateu forte, cruzado, sem chances para Magrão.

O Sport ainda fez o segundo gol aos 33. Durval ajeitou de cabeça para Hernane que, sozinho, fez o gol. O Bahia ainda perdeu Thales aos 36, que foi expulso após entrar de sola em Hernane.

E o Sport fez o gol da classificação aos 44. Gabriel, que havia acabado de entrar no lugar de Maxi, tocou errado dentro da própria área e Maikon Leite aproveitou e acertou uma bomba para ampliar.

O gol para fechar o caixão do Bahia foi aos 39. Hernane invadiu a área sozinho e chutou para o gol, sem dificuldade, para fazer o quarto gol.

adblock ativo