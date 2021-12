Bahia é goleado pelo Goiás a cinco jogos do final da Série A

Se levarmos em consideração a postura e a estratégia adotadas pelo Bahia neste domingo, 9, no Serra Dourada, parece até que o Tricolor encontra-se numa posição intermediária na tabela, como o seu adversário, o Goiás, e não rumo à Série B.

Apático, sem opções de ataque, e frágil na defesa, a equipe tomou mais um golpe duríssimo na esperança de ainda escapar do rebaixamento nas seis rodadas que restam de Brasileirão, ao perder por 3 a 0.

O mandante, praticamente garantido na Série A do ano que vem, procurou fazer a sua parte, e de forma até mesmo burocrática. No primeiro tempo, apenas trocou passes na intermediária do Esquadrão e procurou o espaço para chegar ao gol sem correr perigos.

Já o Tricolor, que corria o risco de cair para a lanterna do brasileiro na rodada, se fechou como se um ponto fosse o suficiente para encerrar seu drama. O Esquadrão chegou a defender com cinco jogadores, já que Uelliton atuou como um líbero durante os 90 minutos.

Se a ideia era ajudar na saída de bola e na transição rápida para o ataque - estratégia tão falada por Kleina durante a semana -, ela simplesmente não funcionou. Com um meio lento, atrapalhado por Lincoln e Léo Gago em um péssimo dia, o máximo que o Esquadrão conseguiu no contra-golpe foi acertar uns poucos chutões.

Nem a chuva que caiu no Serra Dourada durante boa parte do primeiro tempo parece ter acordado a trupe tricolor. O máximo que o time conseguiu fazer foi colocar uma bola na trave, após bela jogada ensaiada com Guilherme Santos.

Espaço e goleada

Após o intervalo, Goiás e Bahia continuaram a protagonizar um jogo ruim, potencializado pelos erros de passe. Ao perceber que a situação não ajudava, Kleina resolveu partir para cima aos 12 minutos, ao trocar Lincoln por Branquinho. Ao longo da segunda etapa, o técnico ainda colocaria Barbio e Henrique nas vagas de Gago e Rafinha.

O Tricolor não teve mais como preencher o meio-campo, e com isso ofereceu o espaço que o Goiás tanto procurava. Erik, revelação da equipe nesse campeonato, encontrou rapidamente a brecha.

Aos 17, Ramon saiu carregando a bola com liberdade pela intermediária até a área do Esquadrão. Na triangulação com Thiago Mendes, ela sobrou para Erik, que empurrou na saída de Marcelo Lomba.

Se a apatia do Bahia no primeiro tempo já era latente, na etapa complementar, após o gol esmeraldino, a sensação de toalha jogada era mais que evidente. Errando passes, sem um norte claro para buscar o ataque, a equipe de Kleina só fez errar, e não conseguiu sequer acionar a velocidade de Barbio, que pouco tocou na bola.

O espaço aberto no meio foi o segredo da partida, e tornou o jogo equilibrado numa goleada. Em mais uma jogada rápida, Erik apareceu nas costas da defesa, que estava adiantada, e carregou com tranquilidade até a área para completar para as redes de Lomba.

Erik, 20 anos, oriundo das categorias de base do Esmeraldino, aprontou para cima de Titi e Lucas Fonseca mais uma vez aos 29. Em mais uma arrancada da intermediária, foi derrubado. Na cobrança, Thiago Mendes colocou a bola rasteira, por baixo da barreira.

Agora, o Bahia, que não conseguiu vencer diante de um time que já não briga mais por nada no Brasileiro, terá que vencer cinco em cinco partidas para chegar ao número 'mágico' de 46 pontos para escapar da Série B no ano que vem.

Vitor Villar Bahia é goleado pelo Goiás a cinco jogos do final da Série A

