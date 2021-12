Bahia é goleado pelo Atlético-PR e fica perto da zona

Levado pela eterna gangorra do Campeonato Brasileiro, o Bahia se anima, se decepciona e segue na mesma. Depois de ter findado um jejum de quase dois meses sem vencer em casa na rodada anterior, perdeu neste domingo, 13, para o Atlético-PR, em Curitiba, por 4 a 1, e volta a ver a zona de rebaixamento bem de perto.

O Tricolor saiu na frente, mas sofreu com a força do Furacão em sua casa e levou uma virada com goleada, que serviu como troco para o 6 a 2 favorável ao Bahia na estreia. Desta forma, o time, agora em 15º, viu a diferença para o Z-4 cair de quatro pontos para apenas um.

Na sequência da competição, a equipe precisa provar que acabou o trauma de não ganhar na Fonte. Terá dois jogos seguidos em casa, contra Vasco e Botafogo. Domingo, 20, às 16h, diante do Cruzmaltino, conta com a volta de suspensão do zagueiro Lucas Fonseca.

Frenético

As duas equipes protagonizaram um primeiro tempo frenético em Curitiba, com uma enxurrada de jogadas de alta velocidade. O Atlético dominava a posse de bola, mas o Bahia tinha força para incomodar nos contra-ataques.

Apesar da boa movimentação, demorou para surgir a primeira chance de gol. E, com ela, já veio a bola na rede inaugural. Aos 20 minutos, Eduardo cruzoua, Rodrigão desviou de cabeça e Mendoza mandou um chutaço. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Com isso, o Tricolor se viu na condição ideal para se fechar e explorar sua rapidez. No entanto, em um lance bobo, levou o empate quatro minutos depois. Após cruzamento na área, Matheus Reis dividiu com Lucas Fernandes e tocou com a mão na bola. Pênalti que Nikão não desperdiçou.

E o Bahia continuava sofrendo com os ‘chuveirinhos’ do Furacão. Aos 35, Fabrício testou com perigo depois de um cruzamento. Dois minutos depois, Mendoza deu um belo chute e por pouco não tornou a colocar o Esquadrão à frente no marcador.

Era clara a supremacia dos anfitriões, mas o Tricolor mostrava capacidade de surpreender, principalmente por meio da habilidade do colombiano Mendoza. No entanto, a fragilidade da equipe nas jogadas aéreas faria a diferença.

Isso se mostrou logo aos seis minutos do segundo tempo. Foi quando Guilherme mandou à área um cruzamento em cobrança de falta, Tiago não alcançou, Renê Júnior e Edson não acompanharam, e o zagueiro-artilheiro Tiago Heleno cabeceou para as redes.

Era só o primeiro de uma série de lances que se repetiria várias vezes depois. Aos 10, Fabrício pegou rebote de um levantamento e chutou forte. Jean fez grande defesa. Três minutos depois, o ex-tricolor Nikão – destaque da partida – preferiu executar o cruzamento pelo chão e levou sorte. Éder, que substituiu Lucas Fonseca, se precipitou ao tentar fazer o corte e mandou contra a própria meta.

Ainda houve tempo para outra bizarrice. Juninho deu uma de amigo da onça e acionou Nikão. A jogada, aos 41 minutos, terminou com o gol de Sidcley no rebote de Jean.

Atlético - PR 4 x 1 Bahia - 20ª Rodada Campeonato Brasileiro

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Quando : Domingo, às 19h

Gols: Mendoza, aos 20, e Nikão (pênalti), aos 24 minutos do 1º tempo; Thiago Heleno, aos 6, Éder (contra), aos 13, e Sidcley, aos minutos do 2º tempo

Público: 11.964 pagantes

Renda: R$ 188.660,00

Árbitro: Sandro Meira Ricci

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse (Trio de São Paulo)

Cartões Amarelos: Matheus Rossetto e Thiago Heleno (Atlético-PR); Eduardo, Éder, Zé Rafael e Matheus Reis (Bahia)

Atlético - PR - Weverton, Jonathan (Cascardo), Wanderson, Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Fabrício; Pavez, Matheus Rossetto, Guilherme e Nikão; Lucas Fernandes (Sidcley) e Ribamar.

Técnico: Fabiano Soares

Bahia - Jean, Eduardo, Tiago, Éder e Matheus Reis; Edson (Juninho), Renê Júnior, Zé Rafael (Gustavo Ferrareis), Régis (João Paulo) e Mendoza; Rodrigão.

Técnico: Preto Casagrande