Bahia e Fonte Nova lançam plano de ingressos para associados

O time do Bahia em parceria com a Arena Fonte Nova lançou nesta sexta-feira, 25, o plano de temporada Arena Tricolor, para que associados do clube tenham maior desconto, comodidade e economia. São três opções oferecidas apenas para os sócios patrimoniais.

O plano temporada para o setor Norte custa R$63 mensais, para o Leste custa R$ 72, e o plano Oeste, localizado na Cadeira Especial Oeste, atrás do banco de reservas, custa R$100 mensais.

Durante todo o ano o torcedor poderá assitir aos jogos na Arena, quando o Bahia tiver o mando de campo. Por causa da Copa do Mundo, os contratos assinados até junho de 2014, terão direito a um mês adicional.

Para adquirir o plano, o sócio do Bahia deve estar com as mensalidades em dia. Basta comparecer à Fonte Nova para a escolha do assento e a assinatura do contrato.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 9 horas às 17 horas, e aos sábados (a partir de 03/05), das 9 horas às 13 horas.

Documentação necessária e Forma de Pagamento: O torcedor deve apresentar pessoalmente RG, CPF e comprovante de residência e o pagamento deve ser feito no cartão de débito ou crédito das bandeiras Visa, Master, Hiper ou Dinners (parcelamento até 12x para contrato válido por um ano).

