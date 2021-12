Bahia e Fonte chegam a acordo e cerveja não terá reajuste

O Bahia se reuniu nesta terça-feira, 16, com a Fonte Nova para tratar do reajuste nos serviços de bebida para a nova temporada. As partes chegaram a um acordo quanto aos novos preços dos produtos, que serão praticados a partir do jogo de quinta-feira, 16, contra a Juazeirense.

A principal novidade é que o preço da cerveja não sofrerá reajuste, mantendo os valores e a fabricante habituais. O refrigerante, que passará a ser Coca-Cola, e o suco, que será da marca Del Valle, terão novos valores por conta da troca da fornecedora. Os valores dos ingressos não sofrerão aumento.

Sobre o assunto, o vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques, comemorou: "Claro que preferíamos que não houvesse reajuste algum. Mas entendemos os argumentos colocados e conhecemos a relação com a terceirizada (que presta o serviço)", disse.

