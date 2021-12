Bahia e Flamengo tem confronto de paredões

O confronto deste domingo, 28, às 16h, na Fonte Nova, será também marcado pelo encontro de dois amigos que, entre idas e vindas, estão fadados a disputarem o mesmo espaço no futebol. Se antes Marcelo Lomba e Paulo Victor concorriam pela posição de goleiro titular do Flamengo, hoje eles representam o momento de suas equipes no Brasileirão.

Os dois são contemporâneos - têm 27 anos - e passaram lado a lado pelas categorias de base do clube carioca. Em 2010, já no time profissional, os colegas tiveram que passar por uma prova de fogo. Após a prisão do titular Bruno, o técnico Vanderlei Luxemburgo teve que escolher entre um deles para o restante da Série A.

Naquele primeiro momento, Marcelo Lomba foi o preferido. No ano seguinte, porém, o colega deu o troco. Após a contratação de Felipe para ser titular, Luxa escolheu Paulo Victor como reserva e liberou Lomba para empréstimo. Ele seguiu justamente para o Bahia, onde mais tarde se tornaria ídolo.

O fato, contudo, deixou o hoje goleiro do Esquadrão chateado e Luxemburgo esbravejou contra ele. "Ele terá de buscar espaço emprestado. Sei que é incômodo, mas está decidido que será assim", disse o técnico, à época. O confronto deste domingo, portanto, será também o reencontro de Lomba com o técnico que um dia o preteriu.

Contudo, o comandante do Tricolor, Gilson Kleina, não acredita que isso vá influenciar na atuação do camisa 1 e de outros jogadores que já passaram pelo Fla. "Não acho que vá ter essa rivalidade pela forma controversa como saíram do time. Eles precisam é pensar em produzir para o Bahia. Não sei de que forma saíram do nosso adversário, o que importa é que estejam comprometidos conosco", disse.

Além de Lomba, também já jogaram no Flamengo Rafinha, Feijão, Maxi e Galhardo.

Ídolos

Os dois goleiros souberam dar a volta por cima e hoje são referência em seus clubes. Do lado tricolor, Lomba é o atual capitão e um dos jogadores mais antigos do elenco.

Ele esteve presente em 23 dos 24 jogos neste Brasileirão e contribuiu para que o Tricolor tenha a quarta melhor defesa do campeonato, com 23 gols sofridos. Com ele, foram 21. Média de 0,91 por partida.

Já Paulo Victor assumiu a titularidade na vaga de Felipe assim que Vanderlei voltou ao Flamengo, em julho deste ano. Disputou todas as partidas desde então e é considerado um dos principais responsáveis pela arrancada do time da lanterna para a 10ª posição. Foram 10 gols sofridos nas últimas 13 partidas. Média de 0,76 por jogo.

Com o goleiro, o Fla não perde há quatro rodadas. O bom momento dos cariocas, aliás, é uma preocupação para Kleina.

"O Flamengo começou a reagir porque joga de outra forma. Ele usa três volantes, alternando suas funções. Tem ainda um jogador que vem fazendo um ótimo Brasileiro, o Éverton... A gente sabe que vai enfrentar um time forte em todos os sentidos. Temos que estar focados os 90 minutos", finalizou.

adblock ativo