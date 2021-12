Bahia e Fla fecham acordo entre Feijão e Rafinha

Após arrastada negociação, Bahia e Flamengo chegaram a um acordo envolvendo o volante Feijão e o atacante Rafinha. A troca entre os jogadores foi feita por empréstimo simples, sem valor fixado pelos direitos federativos dos atletas.

O vice-presidente do Flamengo, Wallin Vasconcellos, confirmou a transação e as motivações que levaram o rubro-negro a fechar o acordo. "Foi uma indicação do Jayme a vinda de Feijão, ele acredita no jogador como titular. Seria até o final do Campeonato Carioca, mas achamos que o tempo seria curto. Já Rafinha será mais valorizado no Bahia. Terá mais espaço."

O dirigente comentou também sobre o envolvimento do meia Gabriel, ex-Bahia, na transação: "A troca com Gabriel não estava equilibrada e resolvemos que seria apenas Rafinha por Feijão".

O Flamengo também se interessou pelos garotos Lourival e Gabriel, da divisão de base tricolor, mas as revelações não foram incluídas na troca. No entanto, a direção rubro-negra tenta negociar a ida das jovens promessas à Gávea.

Revelações

Rafinha, de 20 anos, se destacou no primeiro semestre de 2013, mostrando um bom futebol no Campeonato Carioca, mas perdeu espaço após a chegada de Jayme de Almeida na segunda metade do Brasileiro.

Xodó da torcida tricolor, Feijão estreou no time principal na temporada passada, e ganhou a titularidade com a chegada do técnico Cristóvão Borges. O atleta de 19 anos se sobressaiu pela dedicação e raça demonstradas em campo, além de marcar o gol número mil do Bahia em Brasileiros.

*Colaborou Vitor Villar

