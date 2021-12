Bahia é eliminado na Copa São Paulo nos pênaltis

O jogo do Tricolor teve roteiro completamente oposto ao do seu arquirrival, mas terminou da mesma forma: em disputa de pênaltis. A grande diferença é que, no fim, a equipe baiana acabou eliminada.

Após um empate sem gols com o Fluminense no tempo normal, o Tricolor do Rio de Janeiro foi mais feliz nos tiros penais: 4 a 2. Na próxima fase, as oitavas de final, a equipe carioca vai enfrentar o Botafogo-SP, que, também nesta quarta-feira, 14, eliminou o seu xará do Rio em outra disputa de pênaltis.

O duelo de tricolores, na cidade de Bauru, apesar de ter terminado sem gols, não teve escassez de emoções. Chances se sucederam, com o Bahia superior no primeiro tempo e o Fluminense melhor no segundo, mas os goleiros acabaram se sobressaindo.

Expulsão

O melhor momento do Flu foi quando, aos 33 minutos do segundo tempo, o volante Dedé, do Bahia, levou cartão vermelho. Ele era uma das principais peças do setor de marcação do Tricolor de Aço.

Com o time mais aberto, destacou-se o goleiro Jean, filho do ídolo de mesmo nome e posição que fez história no clube na década de 90.

Nos pênaltis, ele foi o único a conseguir defender uma cobrança, feita por Daniel. Porém, pelo lado do Bahia, Rodrigo acertou a trave e Sávio encobriu a meta, dando a vaga ao Fluminense.

