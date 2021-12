Bahia é eliminado em decisão por pênaltis na Sul-Americana

Depois de abrir grande vantagem no duelo de ida, na Fonte Nova, no qual venceu por 2 a 0, um esfacelado Bahia viu o César Vallejo devolver o placar na quarta-feira, 15, em Trujillo, no Peru, e conseguir - nos pênaltis - vaga heroica nas quartas de final da Sul-Americana.



Na próxima fase, a equipe peruana vai encarar o Vitória ou o Nacional de Medellín (COL). E o Esquadrão passa, defenitivamente, a se preocupar apenas com a luta contra o rebaixamento no Brasileirão.



Só de longe



O primeiro tempo começou com o César Vallejo exercendo certa pressão. Com um toque de bola visivelmente melhor do que o apresentado na ida, os peruanos conseguiam chegar nas proximidades da área tricolor, mas não assustavam.



Tanto que o primeiro lance relevante foi construído pelo precavido Bahia. Aos 16 minutos, o insistente Léo Gago falhou em sua enésima finalização de fora da área na temporada.

Dez minutos depois, após erro de Rafinha, a bola ficou com Quinteros, que, da meia-lua, mandou por cima a primeira boa chance do Vallejo.



Sem inspiração, as equipes tinham tanta dificuldade para criar jogadas mais elaboradas que os primeiros 45 minutos praticamente se resumiram a tentativas de chutes da intermediária. Aos 28, Léo Gago tentou de novo. Logo depois, aos 29, foi a vez de Marcos Aurélio. Não levaram perigo.



A grande oportunidade da etapa inicial veio em uma jogada ensaiada em cobrança de falta de Millán. Rabanal quase marcou para os anfitriões. Foi pouco. O intervalo chegou depois de uma primeira metade pobre de jogo. O Bahia, que voltou a ter uma trinca de volantes no campo, se poupava.



A etapa complementar começou ainda menos atraente do que a inicial. Chamou mais atenção do que as investidas com a bola a entortada que Kieza deu no tornozelo esquerdo. Aos 26, ele deixou o campo para a entrada de Henrique. Preocupação para o jogo de sábado, no Morumbi, contra o São Paulo.



Só nos minutos finais do embate o Vallejo acordou. Aos 37, Quinteros abriu a contagem. O Tricolor se retraiu e sofreu mais um aos 46. Chiroque levou a decisão para os pênaltis.

Na disputa, brilhou a estrela do goleiro Libman, que pegou as cobranças de Lucas Fonseca, Uelliton, Pará e Marcelo Lomba. O arqueiro tricolor fechou uma odisseia dramática de 20 tiros da marca penal: 7 a 6.

Daniel Dórea Bahia é eliminado em decisão por pênaltis na Sul-Americana

