Bahia é dono da maior sequência invicta da Série B

É simples: para que o Bahia garanta o acesso no sábado, contra o Atlético-GO, precisa apenas não perder. Não sofrer gols é o suficiente para colocar o Tricolor de volta à Série A no ano que vem. E considerando o desempenho do equipe nos últimos jogos, não parece tão difícil alcançar o êxito.

A equipe acordou justamente no momento mais decisivo, a reta final da Série B. São oito duelos de invencibilidade, com seis triunfos e dois empates – atualmente, o Esquadrão é o time com a maior sequência sem derrotas na competição.

Fora de casa, como será o confronto com o Dragão, o Tricolor perdeu apenas duas partidas no returno. Foram as únicas derrotas, aliás, que a equipe de Guto Ferreira sofreu. A última foi há quase dois meses, diante do Londrina, por 1 a 0, pela 29ª rodada.

Como visitante, tem uma invencibilidade de três jogos: empatou com o Oeste em 1 a 1, bateu o Vila Nova por 1 a 0 e empatou com o Luverdense em 2 a 2.

Como efeito de comparação, no 1º turno o Esquadrão teve oito derrotas, sendo seis fora de casa. “A gente sente uma segurança maior no elenco. A equipe vem sofrendo poucos gols, apesar de ter sofrido dois no último jogo”, lembrou o zagueiro Tiago.

De fato, no returno, o Bahia tem uma das melhores defesas da Série B, com 14 gols sofridos, empatado com o Londrina e atrás apenas do Avaí, com 10. Em 37 jogos no campeonato, o Esquadrão sofreu 32 gols. Só o Londrina, com 29, levou menos.

“É questão de organização, de consciência tática, de todos os jogadores estarem com confiança... Acho que isso tudo faz com que a gente venha sofrendo poucos gols na competição”, completou Tiago.

Se a chance de alcançar o tão sonhado acesso está mais próxima do que nunca, o defensor garante: vai fazer o que for preciso para não perdê-la. “O mais importante nesse jogo aí eu acho que é não tomar gols. Isso motiva para tirar a bola dali de trás, não sofrer. É o que a gente precisa fazer”.

O ‘conforto’ na tabela, porém, não deixa os atletas menos nervosos. Tiago confessa que tem olhado as notícias sobre o Vasco, 4º colocado, e Náutico, 5º. Se qualquer um deles não vencer, o Tricolor estará automaticamente na Primeira Divisão.

“Se eu disser que não penso neles, eu estaria mentindo. Claro que a gente pensa, mas tem que tentar pensar só no nosso jogo. É o que está ao nosso alcance, os demais resultados não estão”, disse.

Nesta quarta-feira, 23, o técnico Guto Ferreira comandou um treino tático com o provável time titular. A escalação foi a mesma que iniciou o duelo contra o Bragantino, no último sábado. O volante Juninho seguiu com o tratamento na fisioterapia.gfon

