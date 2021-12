O Bahia foi totalmente dominado pelo Atlético-PR, acabou derrotado por 2 a 0, na tarde de hoje, 2, na Arena da Baixada, e não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com este resultado negativo, o Tricolor permanece com 25 pontos e cai para o 14º lugar na competição nacional.

Bahia é dominado e perde para o Atlético-PR

O Furacão iniciou a partida encurralando o Esquadrão em seu campo defensivo e, logo aos 15 minutos, o zagueiro Lucas Fonseca salvou um chute do atacante Marcinho, em cima da linha, evitando o gol dos donos da casa. A partir daí começou a brilhar a estrela do goleiro Douglas. Aos 32 minutos, o zagueiro Zé Ivaldo cobrou uma falta rasteira e exigiu boa defesa do arqueiro tricolor. Em seguida, aos 35, o meia Nikão finalizou para outra boa intervenção do camisa 1 do Bahia.

Já no finalzinho da etapa inicial, o Tricolor teve o seu único lance de perigo em todo o jogo. Após bom cruzamento do meia Vinícius, o volante Elton pegou de primeira e o goleiro Santos espalmou para o lado. A resposta atleticana veio logo depois, aos 48 minutos, quando o atacante Marcinho cabeceou para mais uma excelente defesa do goleiro tricolor.

No intervalo, o técnico Enderson Moreira fez duas substituições por lesões. No gol, Douglas cedeu a vaga para o jovem Fenando, enquanto Nino Paraíba entrou no lugar de Bruno na lateral-direita.

Sem poderio ofensivo, o Bahia seguiu sendo amassado no segundo tempo pelo Atlético-PR. E de tanto insistir, aos 23 minutos, o Furacão abriu o placar. Após boa trama ofensiva, o artilheiro Pablo driblou o zagueiro Lucas Fonseca e chutou de longe para colocar 1 a 0 no marcador.

Com a superioridade no placar, o Furacão seguiu dominando as ações do confronto e logo marcou mais um gol. Aos 32 minutos, o atacante Pablo fez uma boa jogada, deu uma assistência para o jovem Rony anotar o segundo tento dos donos da casa e dar números finais ao jogo em 2 a 0.

A equipe do treinador Enderson Moreira volta à campo na próxima quarta-feira, às 19h30, diante do Sport, na Arena Fonte Nova, em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro.

