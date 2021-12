Bahia é derrotado pelo Unirb, que vence pela primeira vez no Baianão

A equipe de aspirantes do Bahia voltou a perder pelo Campeonato Baiano, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 3, no estádio de Pituaçu, em confronto contra o Unirb, pela 3ª rodada do certame estadual. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Vinícius, de cabeça, aos 25 minutos da etapa inicial.

O Bahia começou melhor o duelo, controlando as ações em troca de passes rápidos e levando perigo à meta do goleiro Deijair, revelado na base do Esquadrão, mas que atualmente defende a equipe do interior. Somente nos primeiros 45 minutos iniciais, o arqueiro do Unirb precisou aparecer em, pelo menos, duas oportunidades determinantes na partida.

A resposta do clube universitário, entretanto, veio em um vacilo de marcação da defesa do Esquadrão. Aos 25 do primeiro tempo, o meia Carlos Magno fez ultrapassagem pela esquerda, recebeu o passe e colocou na cabeça do atacante Vinícius que, sem sair do chão, cabeceou no canto da meta defendida pelo goleiro Matheus Teixeira.

O segundo tempo do confronto foi de mais equilíbrio. A equipe do Unirb conseguiu se encontrar na partida e chegou a assustar a meta do Tricolor em, pelo menos, três oportunidades. Nos acréscimos, o experiente meia Rafael Granja quase ampliou o placar para o time visitante, mas concluiu em cima de Matheus Teixeira.

Com o resultado, Bahia fica na quinta colocação do campeonato, fora da zona de classificação, com três pontos em três partidas. Já o Unirb conseguiu seu primeiro triunfo na elite do futebol baiano. Ainda sem perder, com uma vitória e dois empates, o time do interior ocupa a vice-liderança, com cinco pontos.

Agora, o time de aspirantes do Bahia volta a entrar em campo no domingo, 7, às 16h, quando visita o Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior. No dia anterior, o grupo principal faz a segunda partida pelo Nordestão, contra o Botafogo-PB, em Pituaçu.

