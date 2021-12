Na sua estreia no Campeonato Baiano, o Bahia foi derrotado pelo Galícia por 2 a 1 em plena Arena Fonte Nova, neste domingo, 9.

O time tricolor fez um primeiro tempo razoável e abriu o placar da partida com Rahyner, após receber excelente lançamento de Fahel e ter tranquilidade para finalizar frente a frente com o goleiro.

Na segunda etapa, o Galícia mostrou personalidade e conseguiu a virada diante da apatia da equipe tricolor, que pouco produziu. Davidson e Anselmon decretaram a vitória do Demolidor de Campeões.

<GALERIA ID=18937/>

A torcida tricolor não poupou os jogadores pelo mal resultado e vaiou muito a equipe ao longo do segundo tempo. Os principais alvos da cobrança dos torcedores foram o atacante Maxi Biancucchi e o lateral Raul.

Em busca de sua recuperação no certame estadual, o Bahia enfrenta agora o Jacuipense, na quinta-feira, 13, no estádio de Pituaçu. Mesmo com a derrota, o Esquadrão ficou na segunda posição do Grupo 3, em consequência das derrotas dos seus adversários na chave.



Da Redação Bahia é derrotado pelo Galícia em plena Fonte Nova

adblock ativo