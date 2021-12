Bahia é denunciado no STJD por superlotação em jogo

O Bahia corre o risco de ser obrigado a jogar com portões fechados no Campeonato Brasileiro por conta da superlotação nas arquibancadas do estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador) palco da partida do último dia 29 de maio diante do Santos, pela oitava rodada do Brasileirão. O clube foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (SJTD) pela Procuradoria Geral do órgão.

Na denúncia, a procuradoria pede que o Bahia seja punido com base no Estatuto do Torcedor, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e no Regulamento Geral das Competições, da CBF. O órgão reclama da presença de público acima da capacidade máxima e do caos criado com a superlotação, que obrigou torcedores até a pular para o gramado.

O clube baiano também foi denunciado no artigo 213 do CBJD devido à lata de cerveja que foi lançada em direção ao técnico do Santos, Oswaldo de Oliveira. Cada um dos dois casos pode render ao Bahia 10 perdas de mando de campo.

A partida contra o Santos aconteceu em Feira de Santana porque os três grandes estádios de Salvador já estava cedidos à Fifa. A Arena Fonte Nova será palco de partidas da Copa, enquanto Pituaçu e o Barradão serão utilizados como locais de treino.

