Bahia e Cruzeiro: um duelo de campeões

Bahia e Cruzeiro largaram muito bem em 2014. Para o Tricolor, o troféu do Baianão representou o sucesso do momento de democracia que o clube vem passando desde a intervenção da justiça no ano passado. E, para a Raposa, o título mineiro foi a continuação da 'lua de mel' que o time vive com a torcida desde a conquista do Campeonato Brasileiro 2013.

Neste domingo, 20, às 16h, na Fonte Nova, Bahia e Cruzeiro comemoram o bom início de ano com a tradicional troca de faixas de campeões estaduais. Mas a celebração não vai durar mais do que o momento do apito inicial. Afinal, estará em jogo a estreia na Série A, campeonato em que Raposa e Esquadrão têm pretensões bastante altas.

A entrega das faixas, organizada entre a direção de marketing dos clubes, não deixa de ser uma 'cutucada' nos rivais Vitória e Atlético-MG. No ano passado, a Raposa já havia feito algo parecido, contra o Flamengo, pela última rodada do Brasileirão. Naquele caso, o rubro-negro carioca recebeu a faixa da Copa do Brasil e o Cruzeiro do próprio Brasileiro, vencido antecipadamente.

A coincidência de hoje é rara. O Esquadrão tem 45 títulos baianos, enquanto o Cruzeiro, 37 mineiros. Apesar dos números altos, o encontro de hoje será apenas o sétimo confronto entre as duas equipes no Brasileirão no mesmo ano em que foram campeões de seus estados.

O retrospecto nessa situação é amplamente cruzeirense. Os mineiros tem 4 triunfos contra apenas um dos baianos e um empate. Apenas em 1994 os times se enfrentaram duas vezes na mesma edição do Brasileiro, com uma vitória para cada (confira mais no quadro abaixo).

Foco no Brasileiro

Mas a festa não pode durar muito. Enquanto o clube mineiro visa ao primeiro bicampeonato da sua história, o Tricolor quer largar bem no Brasileirão para viver em 2014 uma situação bem diferente das últimas três edições do Brasileiro, nas quais lutou para não ser rebaixado.

"Acabou o Baianão e a equipe está focada no Brasileiro. É o começo de uma competição e se queremos somar muitos pontos, precisamos começar bem para não passar sufoco no final", afirma Rhayner, um dos destaques do Esquadrão de Aço.

Para ele, que foi escolhido um dos melhores atacantes do Baianão, o Tricolor não pode se lamentar por estrear contra o atual campeão brasileiro. "A gente sabe que agora não tem time fácil. Eu gosto de começar o campeonato assim, mostra a força da equipe", disse ele.

