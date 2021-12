Bahia e Cruzeiro chegam a um acordo e Pará vai para Minas

A negociação envolvendo a transferência do lateral Pará, do Bahia, para o Cruzeiro teve um ponto final nesta quarta-feira, 28. O jogador vai mesmo defender o time mineiro. Uma reunião entre as diretorias de ambos os clubes acontecerá nesta quinta-feira, 29, em Belo Horizonte, apenas para acertar os detalhes burocráticos.

"Estamos trocando alguns documentos hoje (quarta-feira) e teremos um encontro em Belo Horizonte amanhã (quinta-feira). Faltam apenas a parte de contrato e exames médicos. Os detalhes já estão todos fechados ", explicou o diretor executivo tricolor Alexandre Faria, ao site da ESPN.

O Cruzeiro comprou 50% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Bahia manterá 30% e os empresários seguirão com 20%. Além disso, ficou acertado o empréstimo do volante Souza ao Esquadrão até o fim da temporada. Ele terá o seu salário de R$ 170 mil pago integralmente pela diretoria celeste.

Uma das tratativas da negociação, que também envolvia o empréstimo de mais um jogador (além de Souza), foi cancelada. Para compensar, o Cruzeiro pagará uma quantia em dinheiro ao Esquadrão.

