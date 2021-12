Bahia e Coritiba tentam afastar crise no Brasileirão

Alguém que tivesse hibernado no final de julho e acordado neste domingo tomaria um susto ao observar a tabela do Brasileiro. Neste domingo, 15, às 16h, no estádio Couto Pereira, jogam Coritiba e Bahia.

Para quem esteve por fora do que se passou neste último mês e meio, a partida no Paraná certamente seria um duelo pela dianteira da competição. Porém, uma rápida olhada na classificação atual é suficiente para ter um choque de realidade.

A virada de julho para agosto representou a realização da 10º rodada do campeonato. Exatamente a metade do que foi disputado até agora. Na ocasião, o tricolor baiano havia aplicado um belo 3 a 0 no Flamengo.

O alviverde paranaense, por sua vez, também havia vencido bonito: 5 a 3 em cima da Ponte Preta. No final da rodada, a tabela apontava o Coritiba dividindo a liderança com o Botafogo, com 20 pontos, e o Bahia logo atrás, em terceiro, com 19, embora com um jogo a mais, já que havia tido antecipado em aproximadamente um mês o confronto com o São Paulo.

Contudo, na segunda metade das 20 partidas já realizadas, a coisa desandou para as duas equipes. O Coritiba fez míseros oito pontos. O Bahia, cinco. Numa virtual tabela das últimas 10 rodadas, Bahia e Coritiba só seriam superiores ao virtual rebaixado Náutico, dois pontos. O Coxa ainda superaria a também quase "café com leite" Ponte Preta, que teria os mesmos cinco pontos do Bahia.

Agora, se fosse levado em consideração o jogo São Paulo 1x2 Bahia em sua rodada original, a 11ª, o tricolor teria feito os mesmos oito pontos do Coritiba e superaria, assim, também a Ponte Preta.

Contra a crise - Hoje, portanto, o que espera o público em Curitiba é um duelo de dois times contra uma caminhada ladeira abaixo. Quem vencer ganha impulso para inverter a atual situação. Já quem perder pode ter uma séria crise instaurada na equipe.

"Como eles vão jogar em casa, sabemos que entrarão em campo pressionados pela torcida. Tenho algumas estratégias de como aproveitar esse contexto a nosso favor. Todo mundo, na verdade, se preocupa com isso no futebol. É natural, quando seu adversário está pressionado, você se valer disso. O Criciúma usou isso contra a gente na quarta. É uma coisa que eu uso muito em meu time. Presto bastante atenção nos adversários", declarou o técnico Cristóvão Borges.

No entanto, a situação tricolor é ainda pior do que a alviverde. Se perder hoje, o Coritiba, na pior da hipóteses, termina a rodada em 11º. Já o Bahia, em caso de derrota, pode parar na zona rebaixamento. Para tanto, basta que o São Paulo vença o Vasco no Rio.

Daí, vem a alerta de Cristóvão: "Neste momento, o que precisamos mesmo é cuidar do que nós temos de melhorar. Estamos deixando de fazer coisas que são importantes para nosso desempenho. Quando uma equipe não está somando pontos, perde confiança. E confiança é decisivo. Nosso time já provou que tem capacidade de fazer grandes atuações. Conversamos muito nesta semana sobre tudo isso e chegou a hora de botar em prática".

