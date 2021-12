Bahia e Colo Colo se encontram em Ilhéus após seis anos

Mesmo quem torce para Bahia ou Colo Colo terá dificuldade de lembrar qual foi a última vez que dois dos times mais tradicionais do estado se encontraram em Ilhéus, no sul do estado.

Para os mais curiosos: foi em 17 de janeiro de 2010, pelo Baianão. O Esquadrão de Renato Gaúcho, que começava ali a temporada do último acesso tricolor, venceu por 5 a 1.

Portanto, neste domingo, 21, às 17h, no Estádio Mário Pessoa, Tricolor e Tigre terão o seu primeiro encontro nesta década. Tempo considerável de saudade, ainda mais para a 7ª maior cidade do interior baiano.

Natural que as duas torcidas queiram disputar espaço no estádio. A tricolor tem se organizado: a Embaixada do Bahêa em Ilhéus preparou uma festa, que terá recepção de boas vindas neste domingo, no aeroporto.

"Vamos receber o time com uma carreata, carregando sacos de feijão (em alusão ao jogador Feijão), furadeiras (homenagem a Hernane, o 'Brocador') e todo mundo vai de bigode (referência a Luisinho). Queremos que eles se sintam em casa", conta o presidente do grupo, David Loyola.

A festa ainda terá concentração amanhã, às 10h, e minitrio levando o ônibus da equipe até o estádio.

Para o grupo, fundado no ano passado, será o momento de ver o Bahia em casa pela primeira vez: "Momento único para mostrar força da nossa torcida em Ilhéus. Estou sem dormir há uma semana", completa David.

São 5 mil ingressos à venda, 500 para os visitantes. Os ingressos custam R$ 20.

Sem Hernane e Éder

Para a partida, o Bahia não vai poder contar com o artilheiro Hernane, com um problema no ombro esquerdo, e o zagueiro Éder, que sofreu um entorse no tornozelo no último jogo, contra a Juazeirense.

Em compensação, o volante Danilo Pires, que foi poupado por cansaço do duelo com o Cancão de Fogo, volta a ficar à disposição e briga por vaga com Gustavo Blanco.

