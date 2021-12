Bahia e Ceará fazem primeiro duelo por vaga na final do Nordestão

Mesmo durante a Copa do Mundo, parte do calendário brasileiro de futebol não parou. A Copa do Nordeste, por exemplo, terá toda sua parte decisiva durante o Mundial da Rússia, com os dois jogos das finais programados para os dias 3 e 10 de junho.

Se o Bahia quiser chegar à decisão e lutar pelo bicampeonato do torneio, vai precisar passar pelo Ceará nas semifinais. O primeiro jogo acontece nesta quinta-feira, 20, na Arena Castelão, às 21h45. A partida de volta será na próxima terça, 26, também às 21h45, na Arena Fonte Nova.

Os dois times estão usando a parada da Copa do Mundo para, além de buscarem o título do Nordestão, também reorganizarem suas equipes a fim de evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Tanto Bahia quanto Ceará estão na zona de rebaixamento da Série A e trocaram recentemente seus treinadores. No Esquadrão, o técnico Enderson Moreira faz sua estreia na equipe após a saída de Guto Ferreira e período de Cláudio Prates como interino. No lado cearense, Lisca assumiu a equipe no início de junho no lugar de Jorginho, que pediu demissão e foi para o Vasco.

Enderson chega pressionado, principalmente para melhorar o desempenho Tricolor fora de casa. Pela Série A, o Bahia perdeu todas as partidas disputadas até o momento pelo Brasileirão, além de ter marcado apenas 10 gols em 12 jogos. Segundo o novo técnico do Esquadrão, pressão é algo natural em toda equipe grande e o momento é de recuperar a confiança do time.

“A gente tem que fazer com que essas cobranças não nos atrapalhem, conviver com elas de uma forma positiva. Nosso time consegue criar, o que é muito difícil. Uma equipe que cria está muito mais perto de fazer o gol. É tentar o equilíbrio, fazer algumas intervenções, pequenos detalhes. Aos poucos, os jogadores vão recuperar a confiança. O importante é que é um time que joga sempre buscando o gol”, declarou Enderson durante sua apresentação, na segunda-feira, no Fazendão.

Base do time

Na sua primeira partida, Enderson deve manter a base do time que venceu o Corinthians por 1 a 0 na Fonte, na última partida da equipe antes da parada do Brasileirão para a Copa da Rússia. Já está certa a entrada do goleiro Anderson, que substitui Douglas, que se lesionou durante a última partida.

Outra mudança que pode ocorrer é a entrada do lateral chileno Mena, autor do gol do triunfo contra o Timão, que jogaria mais avançado no lugar do atacante Élber.

Ainda entregues ao departamento médico, os atacantes Edigar Junio e Júnior Brumado, além do meia Marco Antônio, desfalcam o Bahia na partida desta quinta.

