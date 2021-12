Bahia e Boa Esporte duelam pela primeira vez na história

O duelo desta sexta-feira, 7, às 21h, entre Bahia e Boa Esporte poderia ser, na teoria, apenas mais uma partida pela 17ª rodada da Série B. Pode até render ao Tricolor, em caso de triunfo por dois gols de diferença, a liderança momentânea - uma vez que Botafogo e Vitória, respectivamente segundo e terceiro colocados só jogam no sábado, 8.

Porém, na prática, o confronto na Fonte Nova vai muito além disso. Tem uma importância histórica, afinal será a primeira vez que as duas equipes se enfrentam numa competição nacional.

Dono de um aproveitamento de 89% como mandante no campeonato, o Esquadrão tem, diante do clube mineiro - antepenúltimo colocado -, uma excelente oportunidade para melhorar o retrospecto contra adversários inéditos.

Dos últimos dez 'primeiros encontros' que o Bahia teve em torneios nacionais, perdeu quatro, empatou quatro e venceu apenas dois: contra Maranhão e Auto Esporte (PB) (confira a tabela abaixo).

Os autores dos gols tricolores não estão mais no Fazendão. Contra o time paraibano, pela Copa do Brasil de 2012, marcaram Rafael Donato (hoje no Joinvile), Souza (ex-Paysandu) e Gabriel (Flamengo). No ano seguinte, pela mesma competição, foi a vez de Magal (Bragantino) e Diones (Sampaio Corrêa) garantirem ao Bahia o triunfo sobre o Maranhão.

Respeito

Apesar de o Boa estar na zona de rebaixamento, o técnico do Bahia, Sérgio Soares, faz questão de pregar o respeito ao adversário. Porém ele ressalta que fez um estudo minucioso do time mineiro.

"Estudamos bastante a equipe do Boa, conhecemos bem a forma como o Nedo (Xavier, técnico) joga: marcando forte e saindo em velocidade. Tem jogadores lá com muita experiência, como o volante Alê, o Radamés, o Nicácio... É uma equipe que vive uma situação difícil no campeonato, mas merece nosso respeito", disse.

Apesar de o treinamento desta quinta, 6, ter sido fechado à imprensa, Soares antecipou que haverá uma novidade na lateral direita. "Cicinho vai estrear. É um jogador que conhecemos bem e está treinando muito bem. É uma situação em que precisamos mudar no setor, então, ele começa amanhã (sexta-feira)", afirmou, barrando Tony. Adriano Apodi está machucado.

Sobre a escolha entre Eduardo ou Rômulo no meio-campo, Soares desconversou: "Na minha cabeça, já está definido. Só não vou dizer. O Eduardo saiu por conta disso (desconforto muscular numa coxa) contra o ABC. Rômulo entrou muito bem. Nós passamos a ter duas boas opções para a partida".

O treinador cobrou uma sequência de resultados positivos: "Precisamos de uma regularidade, principalmente ao término deste primeiro turno. É a regularidade que vai nos colocar dentro da Série A no ano que vem com certeza".

As outras 'primeiras vezes' do Tricolor

Potiguar-RN 2x2 Bahia - Copa do Brasil 2009

Duque de Caxias-RJ 0x0 Bahia - Série B de 2009

Guaratinguetá-SP 4x2 Bahia - Série B de 2010

São Domingos-SE 0x0 Bahia - Copa do Brasil 2011

Auto Esporte-PB 0x3 Bahia - Copa do Brasil 2012

Maranhão 0x2 Bahia - Copa do Brasil 2013

Luverdense-MT 2x0 Bahia - Copa do Brasil 2013

Chapecoense-SC 2x1 Bahia - Série A 2014

Macaé-RJ 0x0 Bahia - Série B 2015

Bahia 1x0 Oeste-SP - Série B 2015

