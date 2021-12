Bahia e Bahia de Feira disputam final do Baianão neste domingo

Alguém vai estabelecer um reinado a partir do resultado da batalha deste domingo, 21, a partir das 16h, na Arena Fonte Nova. Da terra ou do mar, do sertão de Feira ou da tropical Salvador, o rei terá confirmado um marco importante.

Maior campeão do estado, com 47 títulos – é também o segundo maior vencedor de estaduais pelo Brasil, perdendo apenas para o potiguar ABC (55 conquistas) – o Bahia está a caminho de retomar a hegemonia que tinha em âmbito local desde sua fundação, mas que havia perdido nas últimas duas décadas para o arquirrival, Vitória.

Do outro lado, o Bahia de Feira – fundado em 1937, mas esquecido por anos até retomar as atividades em 2009 – busca uma nova façanha que o faria igualar outro time da cidade, o Fluminense, como maior campeão do interior. Depois de desbancar o Vitória no Barradão, na final de 2011, tenta repetir o feito na Fonte Nova e chegar ao mesmo par de títulos do Flu (1963 e 69). Apenas um outro time de fora da capital já levantou a taça do Baianão: o Colo-Colo, em 2006, também frente ao Leão, dentro da Toca.

O desafio para o Tremendão é grande, afinal, encara um time com folha salarial aproximadamente 30 vezes maior e que volta a ostentar o status de clube a ser batido no estado. Até 1990, o Bahia tinha 37 conquistas no Campeonato Baiano, contra 12 do Vitória. Nas duas décadas seguintes, porém, o Rubro-Negro tomou o domínio do futebol estadual de forma acachapante. Faturou 14 títulos, enquanto o Tricolor ganhou só seis vezes.

Caso confirme o favoritismo diante do xará de Feira, o Bahia chegará a cinco troféus nesta década e não poderá mais ser alcançado pelo Vitória, que soma três. Será o primeiro período de supremacia do Esquadrão no estado desde a década de 1980.

A teórica superioridade do time da capital, porém, ainda não se transferiu para a prática. Em campo, houve empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Joia da Princesa, resultado que pode ser muito comemorado pelo Esquadrão, inferior durante quase todo o tempo. O Bahia só chegou à igualdade nos acréscimos, depois de o Tremendão ter um gol corretamente anulado pelo estreante árbitro de vídeo. Hoje, quem vencer leva a taça. Novo empate leva a decisão para a disputa de pênaltis.

“Vai ser um jogo muito difícil. Não é à toa que eles chegaram à final. Mas agora a gente joga dentro de casa e tem que impor nosso ritmo”, discursou o lateral Nino Paraíba, que entrará em campo impulsionado pela bela atuação nos 4 a 0 sobre o Londrina.

“A primeira partida foi dura, final de campeonato. Vamos enfrentar um adversário que valorizou muito o empate que nós conquistamos. E não tenho dúvida que vai ser parada dura”, completou o técnico Roger Machado, que ainda não deve contar com o atacante Élber, em recuperação de lesão muscular. Quem será opção é o volante Douglas Augusto, após cumprir suspensão pela Copa do Brasil. No ataque, segue a disputa por posição entre Fernandão e Gilberto.

“Mais difícil”

Técnico do Bahia de Feira, Quintino Barbosa, o Barbosinha, joga o favoritismo para o time da capital, mas acredita ser possível o título, apesar de apontar como uma tarefa mais complexa do que a cumprida em 2011. “Nós sabemos que é possível ganhar, assim como em 2011. Mas hoje a tarefa é um pouco mais difícil. O plantel do Bahia é forte, equilibrado”, explicou ele, que não terá o volante Gabriel Bispo, expulso no primeiro jogo. Edimar deve ficar com a vaga.

