Bahia e Atlético-PR fazem duelo por vaga na semi da Sul-Americana

Após ter perdido o primeiro jogo em casa, com dois gols anulados pelo VAR, o Bahia vai a Curitiba enfrentar o Atlético-PR na Arena da Baixada, nesta quarta-feira, 31, às 21h45. O confronto é válido pelo jogo da volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O Tricolor precisa derrtotar a equipe paranaense - que dentro dos seus domínios venceu os últimos 12 jogos -, já que foi derrotado por 1 a 0 na Arena Fonte Nova. O placar mínimo para os visitantes leva o confronto para a disputa de pênaltis. O vencedor desse duelo enfrenta a equipe que passar do jogo entre Fluminense e Nacional.

Para a decisão, o técnico Enderson Moreira deverá colocar um time mais ofensivo. Zé Rafael volta à equipe após cumprir suspensão contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Ele participou do treino realizado na segunda no CT do Palmeiras, já que a equipe ainda estava em São Paulo. Na terça, já em território paranaense, o treinador montou uma atividade tática já esboçando o time que deverá entrar em campo. O atacante Gilberto, lesionado, será desfalque mais uma vez.

A equipe deverá ser: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Jackson, Léo; Gregore, Nilton; Zé Rafael, Ramires, Élber; Edigar Junio

No Atlétic-PR, o treinador Tiago Nunes poupou os titulares no último jogo da equipe no Brasileirão, visando o confronto de hoje à noite. Portanto, terá força máxima no confronto diante do Tricolor baiano. O time concentra suas forças nesta competição. A única dúvida do técnico para o time titular, é a mesma da quarta-feira passada, entre Wellington e Bruno Guimarães.

No mais, a equipe que deverá entrar em campo será: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington (Bruno Guimarães), Lucho González, Raphael Veiga; Nikão, Marcelo Cirino, Pablo.

