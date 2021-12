Bahia e Atlético-MG terá ingressos a partir de R$ 10

O jogo deste sábado, 9, às 18h30, entre Bahia e Atlético-MG na Arena Fonte Nova terá ingressos a partir de R$ 10 (meia). A decisão saiu após uma negociação entre a direção do tricolor baiano e o consórcio responsável pelo estádio baiano.

As entradas com valor mínimo de R$ 10 estarão disponíveis para todos os setores do estádio, exceto o Oeste (arquibancada inferior) e o Lounge Premium. O valor será cobrado nos setores Norte e Leste. Já o Oeste será reduzido de R$ 90 para R$ 70 (inteira) e o Lounge de R$ 165 para R$ 120 (preço único).

A promoção para o Lounge será válida somente até a próxima sexta-feira, 8. No dia da partida, os ingressos para o setor estarão disponíveis pelo valor regular.

Tem direito a meia-entrada estudantes e sócios do Bahia, que também contam com 50% de desconto na compra das entradas. A venda começa nesta quarta-feira, 6, tanto nas bilheterias da Fonte Nova, quando nos balcões da rede Ticketmix nos shoppings Iguatemi, Paralela e Salvador.

Segundo a nota oficial publicada pelo Esquadrão, a redução nos preços dos ingressos ocorreu porque as duas diretorias entenderam "ser um momento de união pelo bem do futebol baiano".

Entretanto, a nota do Bahia diz que o clube "se comprometeu a arcar com eventuais prejuízos na arrecadação devido à diminuição do valor".

