Bahia e Arena Fonte Nova "brigam" por divisão de riscos

Ao dizer que o Bahia e sua torcida "não foram valorizados" pela Arena Fonte Nova nas tentativas de renovação de contrato entre o clube e a empresa nos últimos meses, o Tricolor tem o componente financeiro como principal fator de preocupação das partes envolvidas. O acordo antigo (que se encerra em 7 de abril), no qual a Fonte Nova Negócios e Participações pagava cerca de R$ 9 milhões anuais ao Esquadrão, não agrada a ninguém.

O Bahia alega que deve ganhar mais. A reportagem apurou que, nas reuniões para renegociação do acordo, o pedido inicial, por 3 anos de contrato, foi superior a R$ 12 milhões por temporada. Já as contrapropostas da Fonte Nova Negócios e Participações foram sempre distantes. Uma das últimas ofertas da Arena previa pagamento fixo de metade do valor anterior, com participação na bilheteria de cada jogo podendo chegar a 50%, dependendo da quantidade de público. Com uma média superior a 25 mil, o Tricolor ultrapassaria a casa de R$ 10 milhões em sua cota.

Difícil é estabelecer quem tem mais razão em seus argumentos. O levantamento feito por A TARDE aponta que entre abril de 2013 e março de 2015, a Fonte Nova arrecadou nos jogos do Bahia (renda líquida, já descontando encargos de cada partida) R$ 10.486.147,14, tendo pago ao Tricolor R$ 18 milhões pelo mesmo período. Prejuízo de R$ 7.460.749,30, número que pode crescer ou diminuir de acordo com as operações internas do estádio (estacionamento, bares, publicidade estática, camarote etc).

O saldo negativo para a Arena é contraposto por recorrentes reclamações de torcedores em relação à pouca agilidade nos guichês em dias de jogos, dos preços caros de bebidas e alimentos no estádio, e com falta de muitos dos itens oferecidos antes do fim das partidas.

Oficialmente, a Fonte Nova Negócios e Participações se diz surpresa com o anúncio do Bahia de ir para Pituaçu, mas se considera ainda em negociações com o clube. Extraoficialmente, contudo, a reportagem apurou que a decisão da empresa é de não mais correr riscos em relação ao acordo com o Tricolor: ou seja, quer que o Esquadrão se comprometa a aumentar sua média de público para, assim, compartilhar não apenas os 'prós', mas também os 'contras' da empreitada.

Outro assunto que pesa na situação é a saúde financeira da OAS, dona de 50% da Fonte Nova Negócios e Participações (a outra metade pertence à Odebrecht). A OAS entrou nesta terça, 31, em processo de recuperação financeira e anunciou que vai vender a parte que detém da Arena Fonte Nova, além dos 100% que possui em relação à Arena das Dunas, em Natal.

No Bahia, a terça foi de reunião entre o presidente Marcelo Sant'Ana e sua editoria executiva, justamente para discutir o assunto Fonte Nova, com o time passando a mandar seus jogos em Pituaçu. O clube, contudo, não quis se pronunciar oficialmente sobre o assunto, apenas mantendo as declarações do dia anterior, em que anunciou sua ida para um novo estádio, dizendo-se ainda aberto a negociações.

Pituaçu em xeque

A reportagem apurou que o departamento jurídico do clube já se preparou para o caso de a Arena Fonte Nova exercer seu direito a veto de que o Bahia jogue em Pituaçu, conforme a cláusula 12.3 do acordo de concessão assinado em 2010 com o governo do estado: "Fica desde já estabelecido que o Poder Concedente (governo do estado) não permitirá a realização de jogos oficiais de futebol no Estádio de Pituaçu, salvo indisponibilidade justificada da Arena". A estratégia seria alegar 'indisponibilidade' por parte da Arena Fonte Nova, já que não haveria um novo contrato.

Do lado do governo do estado, muita cautela. Procurado pela reportagem, o governador Rui Costa disse que designou o Chefe do Gabinete do Governo, Cícero Monteiro, para apurar todas as informações sobre o assunto e conversar com as parte envolvidas. Somente após uma avaliação desses dados é que ele vai se pronunciar sobre o caso.

adblock ativo