Bahia duela com Palmeiras em busca de classificação inédita

O Bahia entra em campo na noite desta quinta-feira, 16, diante do Palmeiras, para fazer história na Copa do Brasil. O Tricolor vai em busca de uma classificação inédita às semifinais da competição nacional. A bola rola às 19h15, no estádio Pacaembu, em São Paulo, e o Tricolor precisa de um triunfo simples ou de um empate para levar a decisão para os pênaltis e sonhar com o feito.

Para o duelo, o técnico Enderson Moreira não terá desfalques e poderá escalar o que considera de ideal para equipe. O lateral-esquerdo Léo, que ficou de fora do confronto de ida por causa de suspensão, está confirmado entre os titulares.

Do lado do time paulista, o treinador Felipão terá dois desfalques. O meia Gustavo Scarpa, com inflamação no calcanhar, e o atacante Deyverson, suspenso pela expulsão no jogo de Salvador, estão fora do embate.

No entanto, o comandante do Verdão poderá contar com o goleiro Weverton, que se recuperou da lesão sofrida no último fim de semana e está liberado para atuar.

Como empataram em 0 a 0 no primeiro jogo, o time que vencer avança de fase na Copa do Brasil. Em caso de nova igualdade no placar, a vaga nas semifinais do torneio será decidida nas penalidades.

