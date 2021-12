Bahia diz que vai volta a mandar jogos em Pituaçu

O presidente do Esporte Clube Bahia, Marcelo Sant'Ana, anunciou nesta segunda-feira, 30, que o clube voltará a mandar os jogos do time no Estádio de Pituaçu.

Mesmo com o anúncio da saída da Arena Fonte Nova, onde o Bahia mandou seus jogos desde abril de 2013, Marcelo não descartou um possível acordo para o retorno do Tricolor à arena. "O Bahia continua disposto a conversar com os responsáveis pela Arena Fonte Nova, desde que eles demonstrem querer valorizar e respeitar o torcedor do Bahia".

Em nota, a Fonte Nova Negócios e Participações (FNP), empresa que administra a Fonte Nova, disse que ficou surpresa com a posição da direção do Esporte Clube Bahia. Segundo a FNP, na última sexta-feira, dia 27, ficou acordado entre as partes que haveria mais uma rodada de negociações, após ambos terem apresentado propostas.

