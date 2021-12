Bahia diz que funcionários foram ameaçados após "caso jabá"

Depois da divulgação de uma lista com nomes de pessoas não envolvidas diretamente com o Bahia que recebiam dinheiro e benefícios do clube durante a gestão de Marcelo Guimarães Filho, o clube publicou uma nota nesta sexta-feira, 14, afirmando que diretores e funcionários do clube "receberam ameaças das mais diversas formas".

Segundo a publicação, o clube já notificou a Secretaria da Segurança Pública sobre o ocorrido e acrescentou que "não se intimidará" com a situação.

Confira na íntegra a nota publicada pelo Esporte Clube Bahia em seu site oficial:

Nos últimos dias, diretores e funcionários do Esporte Clube Bahia passaram a sofrer ameaças das mais diversas formas, após a disponibilização aos sócios do levantamento das despesas custeadas a terceiros pela instituição.

O Esporte Clube Bahia informa que já notificou a Secretaria de Segurança Pública e que, principalmente, não se intimidará com a situação.

A política de transparência da nova diretoria tricolor, que encontrou respaldo junto à torcida e a grande maioria da imprensa, vai continuar.

Conforme Juca Kfouri, um dos principais expoentes do jornalismo nacional, a "corajosa" atitude do clube "certamente criaria inimigos para a eternidade".

"O Bahia está prestando um serviço não apenas

ao esporte brasileiro, mas também ao jornalismo independente do país", assinalou Kfouri.

adblock ativo