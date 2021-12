Bahia divulga relação de sócios; MGF está irregular

O Bahia divulgou, nesta segunda-feira, 12, a relação de sócios recadastrados pelo clube e os nomes dos sócios patrimoniais e remidos. Marcelo Guimarães Filho, seu pai e ex-presidente Marcelo Guimarães e o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Ruy Accioly, aparecem na lista com pendências de documentos.

Ao contrário, nomes especulados como possíveis candidatos à presidencia do clube, como Raimundo Nonato Tavares (Bobô), Antônio Tilemont e Rui Cordeiro estão com o cadastro em dia. As eleições serão convocadas sábado, 17.

Os associados poderão participar da Assembleia Geral, marcada para sábado, às 9h, na Arena Fonte Nova. A reunião vai discutir o formato da nova eleição presidencial, provavelmente a ser marcada para o dia 24 de agosto.

As mudanças no estatuto devem incluir o tempo de carência para ter direito a voto. Os sócios cadastrados no período da intervenção, segundo especulações, terão o direito de votar, sem a necessidade de esperar os 12 meses após a adesão, como prevê o atual regulamento.

Atualmente, para compor as duas chapas que disputarão as eleições seriam necessários 800 nomes (300 conselheiros e 100 suplentes para cada). Mas a Lei Pelé prevê que o número de sócios do clube precisa ser maior do que o número de candidatos a cargos no Conselho Deliberativo.

