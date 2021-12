Bahia divulga parcial da venda de ingressos para o Ba-Vi

Na manhã desta quinta-feira, 31, o Esporte Clube Bahia divulgou a parcial de ingressos vendidos para o primeiro clássico BA-VI do ano, que acontece neste domingo, 3, às 17h, na Fonte Nova, pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

Com promoção do terceiro anel da Arena custando $25, mais de 20 mil ingressos já foram comercializados. As entradas podem ser adquiridas no site do estádio, em cinco shoppings e nas bilheterias da fonte.

Preços dos ingressos para BAVI

