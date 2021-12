Bahia divulga os bastidores do jogo do acesso à Série A; veja o vídeo

O Bahia divulgou, nesta quarta-feira, 7, um vídeo com os bastidores do jogo que garantiu o acesso para o Esquadrão, diante do Atlético-GO, no dia 26 de novembro. Apesar de sair derrota do duelo por 2 a 1, o time contou com uma derrota do Náutico e conseguiu o tão sonhado acesso.

O vídeo mostra momentos antes do Tricolor ir a campo, a última conversa do elenco, a apreensão dos jogadores e comissão técnica à espera do resultado do jogo do Náutico contra o Oeste, que estava paralisado por conta de uma invasão. No fim, o vídeo mostra a comemoração do elenco.

