Bahia divulga foto do Papa recebendo camisa tricolor de Rui

Após o triunfosobre o Oeste por 1 a 0, o Esporte Clube Bahia divulgou hoje a foto do Papa Francisco recebendo uma camisa tricolor das mãos do governador Rui Costa.

A camisa tem o nome de Sanfilippo, jogador argentino que foi ídolo do Bahia entre 1970 e 1971, e foi também o maior artilheiro da história do San Lorenzo, time do coração do líder da Igreja Católica.

O encontro entre os dois, no Vaticano, aconteceu na última quarta-feira.

O Bahia não vencia havia cinco rodadas.

MANTO SAGRADO!!! - O Papa abençoou na quarta e o G4 voltou! #TMJBAHÊA👊🏽 pic.twitter.com/XMnBpsoD8h — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) 18 outubro 2015

