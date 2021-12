Bahia divulga detalhes da produção de camisa exclusiva para sócios

Após retornar os treinos, depois de cerca de três meses de paralisação devido à pandemia de Covid-19. O Esporte Clube Bahia retomou também a produção da camisa número três do tricolor.

Exclusiva para os sócios do clube, a confecção da camisa, que já estava em fase de pré-produção, foi retomada nesta manhã. Em publicação no Twitter no mês de maio, o presidente do Tricolor, Guilherme Bellintani negou a possibilidade de produzir um quarto uniforme. "Não haverá outra camisa 3", afirmou o gestor.

Em publicação no Instagram, na manhã desta quinta-feira, 18, o clube divulgou os detalhes da confecção.

