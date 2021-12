Bahia divide time para disputas no primeiro semestre

Muitos torcedores não gostaram de ver um time no tempo inicial e outro, totalmente diferente, na etapa final dos jogos do Bahia na Florida Cup. Mas pode ir se acostumando: o Esquadrão vai entrar em campo assim, dividido, com uma equipe a cada rodada, nas competições do primeiro semestre.

A ideia vem sendo estudada desde o início da pré-temporada, mas foi melhor explicada pela diretoria do Tricolor após o término da Florida Cup: “A gente vai rodar muito o elenco. O time que vai jogar na estreia da Copa do Nordeste (dia 26, contra o Fortaleza, no Castelão) não será o mesmo da estreia do Baiano (dia 29, contra o Jacobina, em Pituaçu). Em viagens durante o Estadual, por exemplo, a ideia é mandar um time com mais garotos”, disse o vice-presidente do clube, Pedro Henriques, em coletiva nesta segunda-feira, 16, no Fazendão.

“Neste primeiro momento, teremos uma competição de um nível mais alto, que é a Copa do Nordeste, e outra que não é de um nível tão alto, mas de caráter evolutivo, que é o Baiano. Até por questão de calendário apertado, teremos que disputá-las com equipes se alternando. A ideia é chegarmos no final de tudo isso preparados para o Brasileiro”, completou o técnico Guto Ferreira em entrevista após a derrota por 1 a 0 para o Estudiantes pelo torneio amistoso.

Em linhas gerais, o clube reconhece que a prioridade é a Copa do Nordeste, e que mandará seus principais atletas para disputá-la. O Baiano servirá para condicionar os demais atletas e será a oportunidade também de observar os jovens do elenco. Numa situação esporádica, o time ‘principal’ ficaria uma semana em Salvador se preparando para um duelo pelo Regional, enquanto o ‘alternativo’ viajaria para um confronto pelo Estadual.

O time considerado principal teria parte da base utilizada na Série B com reforços como Armero e Zé Rafael, bem próximo do que entrou em campo no primeiro tempo contra o Wolfsburg e o Estudiantes, pela Florida Cup.

“Com dois jogos por semana, não há tempo hábil para recuperar o grupo fisicamente e também trabalhar o aspecto tático. Nossa estratégia é montar um grupo volumoso, para podermos revezá-los e garantir que os atletas tenham sempre uma semana cheia para descansar e trabalhar taticamente”, explicou Guto.

Elenco quase fechado

“Queremos um grupo de 23 jogadores com mais tempo de profissional e outros 11 de juniores ou no primeiro ano de profissional. Com esse grupo podemos trabalhar assim, desde que dê resultado. Porque tudo gira em torno do resultado”, completou o técnico.

O elenco que treina atualmente no Fazendão, retirando os jogadores que estão fora dos planos, o técnico já tem mais de 34 atletas, como gostaria. E a proporção é bem próxima da conta que havia feito: são nove jogadores recém-saídos das categorias de base do Esquadrão e 27 com maior experiência como profissionais (veja o elenco completo abaixo).

“Temos um grupo com dois atletas para cada posição, o que dá tranquilidade. Ainda buscamos duas peças, mas sem pressa. A gente quer mais um goleiro e outro atacante. Mas queremos antes observar os garotos, como Mário e Kaynan”, disse Henriques.

Atual elenco do Bahia para 2017

Goleiros - Anderson, Jean e Felipe*

Laterais - Wellington Silva, Eduardo, Armero, Matheus Reis e Tinga

Zagueiros - Éder, Jackson, Lucas Fonseca, Tiago, Rodrigo Becão* e Dedé

Volantes - Edson, Feijão, Juninho, Júnior Ramos*, Renê Jr., Yuri, Matheus Sales, Sávio* e Luis Fernando*

Meias - Diego Rosa, Régis, Renato Cajá, Zé Rafael e Allione

Atacantes - Edigar Junio, Gustavo, Hernane, Mário, Kaynan*, João Paulo Queiroz*, Matheus Peixoto* e Rodrigo Rodrigues*

*Atletas recém-saídos da base

