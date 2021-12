Bahia disputou apenas três jogos no último mês

O que o técnico Guto Ferreira mais pediu ao desembarcar no Fazendão, no final de junho, foi tempo para treinar. De fato, quando assumiu a equipe, o Tricolor vinha de uma sequência de nove jogos em apenas um mês.

De falta de tempo, agora, o comandante tricolor não pode reclamar mais. Beneficiado pelos Jogos Olímpicos, o Esquadrão fez apenas três jogos nos últimos 30 dias. Agora, vive mais uma semana inteira para treinar já que o próximo duelo é apenas no sábado, na Fonte Nova, contra o Paraná.

O desempenho neste mês com três jogos, porém, é apenas mediano. Do dia 25 de julho até agora, o time de Guto Ferreira pegou o Bragantino (derrota por 1 a 0), o Atlético-GO (empate em 1 a 1) e venceu o Avaí por 3 a 0 no duelo do último sábado.

Nenhum dos times que brigam com o Bahia pelo acesso teve uma folga maior. Alguns 'ralaram' até mais: Londrina, 6º colocado, Atlético-GO, 2º, e Vasco, líder da tabela, fizeram quatro jogos no último mês.

Foram dois os intervalos que o Tricolor teve para treinar: um de dez dias, em julho, quando levou o elenco para Porto Seguro, e o mais recente, durante a Olimpíada, de 16 dias.

Fez diferença

Um dos líderes da equipe, o atacante Hernane reconheceu que não faltou tempo para a equipe treinar: "Guto teve esse período para trabalhar a equipe e acho que isso foi fundamental para os jogadores se conhecerem mais. A gente sabia que não estava passando por um bom momento e agora é ter tranquilidade".

Segundo o camisa 9, o triunfo sobre o Avaí fora de casa já foi reflexo disso: "No jogo do Atlético a gente já teve um crescimento da equipe, mas num descuido tomamos um gol e não fizemos o segundo. Contra o Avaí, mostramos como o time melhorou, foi a prova".

Uma das contribuições mais visíveis do tempo livre é que alguns jogadores importantes, como os zagueiros Jackson e Lucas Fonseca, deixaram o departamento médico. Hoje, apenas considerados reservas estão em tratamento, como Éder e Gustavo Blanco.

Contra o Paraná, o Esquadrão se vê prestes a jogar numa Fonte Nova com bom público. Diretoria e Fonte Nova chegaram a um acordo para vender os ingressos para três setores da arena (Norte, Leste e Sul) por R$ 20 a inteira (veja mais informações sobre a venda no quadro ao lado).

O atacante Edigar Junio, vice-artilheiro da equipe na temporada, com nove gols, marcou o seu primeiro na Série B apenas contra o Avaí. Agora, quer buscar confiança - e conta com a torcida para isso.

"Ainda bem que pude voltar a marcar. Foi importante para voltar a jogar leve, solto. Espero agora pegar uma sequência boa até o final do ano. A torcida está voltando a ter confiança na gente, isso vai ajudar muito. Acredito que com o apoio deles podemos sair com o triunfo no sábado", disse.

Nesta quarta-feira, 24, Guto repetiu o time que venceu o Avaí, com Juninho e Luiz Antônio como volantes, apesar do retorno de Feijão de suspensão por cartão amarelo. O ataque foi formado novamente por Edigar Junio, Allano e Hernane.

