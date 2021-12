Bahia disponibiliza mais 450 ingressos para jogo contra o Bragantino

O Bahia colocou mais 450 ingressos à venda para o duelo contra o Bragantino, que será neste sábado, 19, na Arena Fonte Nova, válido pela 37ª rodada do Brasileirão da Série B. As vendas começam nesta sexta, 18, às 9h30, na bilheteria EDG do estádio, onde funciona o Edifício Garagem, apenas para sócios em dia do time (modalidades sócio contribuinte sem Acesso Garantido e patrimonial).

Serão 200 ingressos disponíveis no setor Oeste inferior e 250 do setor Mirante, a R$ 60, com limite de um ingresso por pessoa. O pagamento deve ser feito em dinheiro e o atendimento será feito por ordem de chegada.

O Bahia disponibilizou mais ingressos para a partida porque, uma semana antes do confronto, todos os 43.535 ingressos para a partida já haviam sido vendidos.

