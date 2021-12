Bahia dispensa Vander; meia pode assinar com o Vitória

O Bahia anunciou em seu site oficial a dispensa do meia Vander, declarando que a liberação do jogador de 22 anos formado na base tricolor era por "deficiência técnica".

Vander começou sua carreira no time profissional do Bahia em 2010, quando foi um dos destaques da campanha do Esquadrão na Série B deste ano, que marcou o retorno do clube para a Série A. Em 2011, acabou sendo emprestado para o Flamengo, onde chegou a ter um bom início no Carioca, mas acabou perdendo espaço devido a uma contusão e a chegada de nomes de peso no seu setor, como o meia Ronaldinho Gaúcho.

Em 2012, retornou ao Bahia, onde não foi bem no campeonato baiano, sendo pouco utilizado pelo time durante a temporada. Como seu contrato vencia em 31 de janeiro de 2013, começaram a surgir rumores que o jogador teria assinado um pré-contrato com o maior rival, o Vitória. O fato é que o jogador está livre e agora pode negociar com qualquer equipe.

