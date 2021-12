Bahia dispensa 14 jogadores

A diretoria do Bahia divulgou, nesta segunda-feira, 13, a lista com 14 jogadores que serão dispensados da equipe, que iniciou processo de reformulação para o restante da temporada 2013 após a humilhante derrota para o arquirrival Vitória, no primeiro jogo da final do Baianão.

Segundo a nota, os atletas que têm contratos se encerrando em breve não terão seus vínculos renovados. Já os outros jogadores, que receberam o comunicado de que não serão mais aproveitados pela equipe principal, estão liberados para buscar um novo clube (veja relação abaixo).

Conforme a diretoria do Esquadrão, os empresários e representantes dos atletas já foram contactados e os acordos para os distratos serão feitos. "O Esporte Clube Bahia agradece pelos serviços prestados por estes atletas e deseja sorte no prosseguimento de suas carreiras", informou a direção do clube, por meio de nota.

Os dispensados e seu rendimento em 2013

1. Danny Morais - 9 jogos como titular e 2 como reservas

2. Erick - um jogo como reserva

3. Matheus - um jogo como titular e 2 como reserva

4. Pablo - 6 jogos como titular

5. Lucas - um jogo como titular

6. Jéferson - 2 jogos como titular e 3 como reserva

7. Lucas Calo - não jogou em 2013

8. Lenine - um jogo como titular

9. Rosales - 10 jogos como titular

10. Dudu - não jogou em 2013. Contrato se encerra nos próximos dias e não será renovado

11. Magal - 11 jogos como titular e um como reserva. Contrato se encerra nos próximos dias

12. Ryder - 4 jogos como titular e 2 como reserva. Contrato se encerra nos próximos dias

13. Thuram - 4 jogos como reserva. Contrato se encerra nos próximos dias

14. Thiago Bonfim - não jogou em 2013. Contrato se encerra nos próximos dias

