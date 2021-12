Bahia diminui risco de queda, mas mantém alerta ligado

O Bahia conquistou um ponto valioso com o empate com o Grêmio, fora de casa, no domingo, 3, depois de uma partida espetacular do goleiro Marcelo Lomba, que evitou o revés em Porto Alegre. Com o empate, o risco de queda para a segundona que era de 28% antes da 32ª rodada, caiu para 24%, segundo as contas feitas pelo matemático Tristão Garcia, do site Infobola.

Mesmo com a leve redução nos riscos de queda, a distância para a zona da degola, que antes era de quatro pontos, caiu para dois. O time ainda corre séria ameaça dos times que seguem abaixo na tabela.

O tricolor ocupa a a 15ª posição, com 38 pontos conquistados, enquanto o Vasco, primeiro time na zona maldita, tem 36 e vem de um triunfo contra o Coritiba. Já o Esquadrão não vence há cinco rodadas - o último triunfo foi no Ba-Vi disputado no dia 4 de outubro.

O Bahia tem mais três duelos em casa, dentre eles o Fluminense - hoje adversário direto para se distanciar do Z-4 - na última rodada. E no próximo sábado, 9, o tricolor recebe o Galo na Arena Fonte Nova.

O time mineiro, já classificado para a Libertadores, não corre risco de queda, nem luta pelo título do Brasileirão. O que pode ser uma motivação a mais para o Esquadrão.

