Bahia deve ter volta de Emanuel Biancucchi contra o Inter

Mais uma vez, Gilson Kleina terá que mudar o time do Bahia por conta dos desfalques. Mas, para este sábado, 25, quando o Tricolor enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, às 20h, as mudanças podem significar o retorno de uma das surpresas da equipe no Brasileiro.

Sem contar com Marcos Aurélio, que não pode enfrentar o Colorado por ter contrato com o clube gaúcho, o treinador deve promover o retorno de Emanuel Biancucchi aos titulares. O argentino não inicia uma partida desde o último dia 12, quando o Tricolor perdeu para a Chapecoense na Fonte Nova.

Com o meia de 26 anos entre os 11 iniciais, o Esquadrão teve melhor desempenho na Série A. Foram três triunfos, quatro empates e quatro derrotas em 11 jogos, um aproveitamento de 39,3%. Sem ele, o Tricolor teve quatro vitórias, seis empates e nove derrotas em 19 jogos, aproveitamento de 31,5%.

Apesar das chances com Marquinhos Santos, o argentino ganhou espaço de fato com a chegada da dupla Gilson Kleina e Charles Fabian. Ele participou, como titular, da melhor fase do Tricolor na Série A, quando venceu em sequência o Figueirense e o Botafogo e escapou da zona de rebaixamento.

O melhor momento de Emanuel ocorreu duas rodadas mais tarde, quando o Bahia venceu o Flamengo, na Fonte Nova, por 2 a 1, com dois gols do argentino. O resultado colocou o Tricolor na 14ª posição, seu ponto mais alto na tabela no segundo turno.

Mistério

Apesar de tudo indicar o retorno de Emanuel, o argentino ainda não está garantido contra o Inter. Ontem, no último treino antes da viagem para Porto Alegre, o técnico Gilson Kleina fechou os portões do Fazendão. Em campo, ele realizou um trabalho tático e definiu a equipe que entra em campo neste sábado.

O que aumenta as chances do meia é que Lincoln, provável titular para o restante da Série A, ainda não está 100% fisicamente. "A utilização de Lincoln ficará para os próximos jogos. A gente sabe da qualidade dele, mas infelizmente não podemos iniciar com ele", disse Kleina.

Segundo o técnico, a equipe já está "acostumada", mesmo que a contragosto, às mudanças a cada rodada. "Em todo jogo estamos mudando. Mas os que entrarem têm que corresponder, querer ser titular. Aconteceu isso com o Bruno Paulista e ele aproveitou", lembrou.

Dúvida

Apesar dos portões fechados no treino de sexta, 24, Kleina não tem muitas peças para inovar. Sem Kieza, Rafinha e Fahel - que se recuperam de lesões no tornozelo, ombro e púbis, respectivamente -, além de Guilherme Santos, suspenso, e Marcos Aurélio, o treinador deve avançar Diego Macedo e Emanuel para chegar ao ataque.

De volta após lesão na coxa, Maxi pode entrar na vaga de Diego para formar o ataque com Henrique.

adblock ativo