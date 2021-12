Bahia deve ter rodízio de jogadores no início do ano

Só 16 dias. É o tempo entre a reapresentação do elenco do Bahia, que ocorreu no dia 3, e a estreia na temporada, que acontece dia 19, contra o Itabaiana. Período bem aquém do necessário para se preparar fisicamente um time. Portanto, para que não haja maiores prejuízos, o tricolor terá de lançar mão de determinadas estratégias. A principal delas deve ser o rodizio de jogadores na equipe titular nas primeiras partidas.

"Não há a mínima condição de colocar a equipe 100% para a estreia. E é bom mesmo que ela não esteja 100%. Senão, o elenco poderia sofrer mais lá na frente da temporada. Haveria um excesso de desgaste. Então, nós fazemos um planejamento para que o time alcance seu pico de condicionamento um pouco mais adiante. Por isso, não podemos forçar tanto os jogadores. E a Copa do Nordeste terá dois jogos por semana. Fora as viagens. Será um desgaste excessivo", comentou o preparador físico Dudu Fontes.

"Então, o ideal, pelo menos para os seis primeiros jogos, é que haja um rodízio de jogadores no time. Claro que nada será feito para que haja um prejuízo técnico ao Bahia. Tudo será feito em comum acordo com a comissão técnica. Há casos como o do ataque em que não há tantas peças. Dificilmente haverá rodízio neste setor. Porém, algo tem de ser feito. Neste início de ano, algumas viagens chegam a ser mais desgastantes que os jogos", emendou.

A projeção do preparador físico é que o time só atinja a condição ideal a partir de março. Até lá, é preciso cuidado com os atletas. "Claro que não é o ideal começar a temporada assim, mas é o que pode de ser feito. De qualquer forma, quem vinha atuando normalmente no fim de 2012 começará bem o ano. Temos alguns atletas que se reapresentaram muito bem, como Fahel, Titi, Diones, Jussandro e Kléberson", informou Fontes.

