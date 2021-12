Bahia deve repetir escalação pela segunda vez na Série A

Jean, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Edson, Renê Júnior, Zé Rafael, Régis e Mendoza; Rodrigão. Você, tricolor, já está familiarizado com essa escalação? Impossível, afinal, ela foi utilizada pela primeira vez na história no último domingo, com a estreia de Capixaba como titular na Série A no triunfo por 3 a 0 sobre o Vasco.

Porém, a tendência é acostumar-se à formação, ainda mais se ela continuar obtendo sucesso. Neste domingo, 27, às 16h, na Fonte Nova, contra o Botafogo, deverá ir novamente a campo, repetição que aconteceria só pela segunda vez desde o início do Brasileirão.

A primeira ocorreu nas já distantes sexta e sétima rodadas, há mais de dois meses. Na época, o treinador Jorginho não mudou peças entre os duelos consecutivos com Cruzeiro (triunfo por 1 a 0 na Fonte) e Grêmio (derrota por 1 a 0 em Porto Alegre). O time? Jean, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Juninho, Renê Júnior, Zé Rafael, Vinicius e Allione; Edigar Junio. Ou seja, cinco atletas diferentes em comparação com a equipe atual, treinada pelo interino Preto Casagrande, que terá a chance de repetir seus 11 titulares pela primeira vez.

Apesar disso, o técnico admite que ainda está longe de cravar o time ideal, e faz um misto de análise do seu trabalho até então com uma projeção do que poderá ocorrer depois do jogo contra o Bota, quando o Bahia terá um intervalo de 14 dias até a partida seguinte, diante do Atlético-GO, em Goiânia.

“No começo, logo que eu assumi, minha preocupação era organizar a equipe defensivamente. Principalmente em relação às duas linhas de quatro. Sobre a parte ofensiva, acho que a gente precisa ter o discernimento sobre quando deve atacar com velocidade e quando deve ter a posse de bola. A transição ofensiva a gente faz muito bem, mas acho que esse período de treino vai ajudar a aperfeiçoar a segunda questão”, divagou ele, que verá findado após a partida seu período de avaliação como interino, estipulado pela diretoria tricolor. Mas garante não estar preocupado: “Penso sempre jogo a jogo. Tenho me dedicado integralmente ao Bahia, tenho trabalhado desse jeito, pensando no melhor para domingo. O que vai acontecer na segunda-feira eu não posso prever”.

Nesta sexta-feira, 25, Preto comandou uma atividade tática na Arena, fechada para a imprensa. Esse tipo de treino de reconhecimento do gramado costuma ocorrer na véspera do jogo, mas acabou antecipado por um motivo técnico. Os atletas vinham reclamando da condição e do corte da grama, muito alta. E a solução encontrada pela organização do estádio foi ter um dia a mais para preparar o terreno para o embate.

“A Arena não conseguia cortar o gramado na véspera e manter os preparos. Então, vai ser feito o corte na antevéspera. Porque aí será possível manter exatamente aquilo que foi visto nos treinamentos”, explicou o técnico.

18 mil garantidos

A última parcial de ingressos vendidos para o jogo, divulgada no início da noite desta sexta, apontava cerca de 18 mil lugares ocupados. A comercialização segue neste sábado, 26, e domingo até as 15h30.

