Bahia deve renovar nesta terça com o zagueiro Alysson

A prioridade do momento é "renovar", não cansa de repetir a direção tricolor. E esta semana a expectativa é que, ao menos, três atletas - todos os homens de defesa - estendam o vínculo com o Bahia até (no mínimo) 2014.

Com o zagueiro Titi já confirmado - tem mais dois anos de clube - a bola da vez para fechar acordo com o Esquadrão é o trio de beques Danny Morais, Lucas Fonseca e Alysson. Outro bem próximo do acerto é o volante Diones, com conversas avançadas, dependendo apenas do aval do jogador para continuar no Esquadrão.

A situação mais simples, sem dúvidas, é do zagueiro Alysson. Nesta terça-feira, 11, a direção do Bahia se reúne com a diretoria do Feirense, clube com o qual o jogador ainda tem contrato, para fechar as bases do acordo.

"O desejo do Bahia é adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta, ficando o restante com o Feirense. O acordo é favorável para as duas partes", diz Ítalo Bittencourt, supervisor da equipe interiorana.

O novo contrato seria por mais dois anos, com aumento salarial previsto, embora não divulgado. "Ele (Alysson) estava em lua de mel com a esposa, mas falou com a gente que gostou bastante da proposta. Acho que será bom para todos", complementa Bittencourt.

Outro que espera muito pouco para concluir sua transação é Lucas Fonseca - que só aguarda a liberação do Mogi Mirim, clube detentor de seu passe. Já de olho na temporada 2013 fala em alcançar a posição de titular da equipe. "Minha meta é ser titular em 2013. Quero muito ficar no Bahia. Essa é a minha vontade. O Bahia tem o interesse e eu também tenho. Meu procurador agora negocia para fechar tudo direitinho", explicou o zagueiro.

Nesta Série A, Lucas Fonseca defendeu a camisa do Bahia em dez jogos. Com ele em campo, o retrospecto foi positivo: quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.

O desempenho do atleta foi tão bom que boa parte da torcida quer que ele seja titular no lugar de Danny Morais, que também está perto de ampliar o vínculo com o tricolor.

A situação de Danny Morais estava marcada para ser resolvida na última segunda, 10, mas problemas na agenda atrasaram o acerto final. O jogador pede aumento salarial, e o Bahia não parece oferecer resistência para acatar um acréscimo nos rendimentos do zagueiro, conforme apurou a reportagem.

Diones fala em propostas - Perto de renovar, Bahia e xará de Feira já acertaram bases financeiras, Diones declarou para a reportagem que sua situação ainda não está certa, pois tem outras promessas de contrato. "Estou ansioso. Quero ficar, mas recebi propostas e ainda tenho que decidir".

No novo contrato, caso feche com o Bahia por dois anos, Diones deve receber salários parecidos ao de Fahel e Hélder, principais volantes - cerca de R$ 60 mil.

adblock ativo